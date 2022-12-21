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9 минут назад

Мишустин рассказал о странном увлечении из детства

Lenta.ru

В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин интересовался НЛО и астрономией. Такими увлечениями глава кабмина поделился на встрече со своими школьными учителями во время поездки в подмосковную Лобню. Комментарии о странном хобби приводятся в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Мишустин рассказал о странном увлечении из детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в школьные годы Мишустин увлекался поэзией.

«Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили домой телескопы с друзьями», — признался глава россроссийского правительства.

Премьер также прочел стихотворение, которое посвятил своей учительнице Ларисе Анатольевне. Преподаватель в ответ поблагодарила главу кабмина, подчеркнув, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.

Песков рассказал об опасных хобби Путина

Ранее в Кремле сообщали, что главным хобби президента России Владимира Путина является чтение. Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер занимается английским несколько раз в неделю, смотрит телеканалы на этом языке.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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