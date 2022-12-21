Мишустин рассказал о странном увлечении из детства

В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин интересовался НЛО и астрономией. Такими увлечениями глава кабмина поделился на встрече со своими школьными учителями во время поездки в подмосковную Лобню. Комментарии о странном хобби приводятся в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, в школьные годы Мишустин увлекался поэзией.

«Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили домой телескопы с друзьями», — признался глава россроссийского правительства.

Премьер также прочел стихотворение, которое посвятил своей учительнице Ларисе Анатольевне. Преподаватель в ответ поблагодарила главу кабмина, подчеркнув, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.