В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
56 минут назад

Мишустин навестил своих школьных учительниц по литературе и физике

ТАССиещё 1

Премьер-министр Михаил Мишустин навестил своих учительниц литературы и физики Ларису Барашеву и Нину Гусак, у которых учился в средней общеобразовательной школе №7 в Лобне, глава правительства приехал к ним в гости после церемонии открытия новых автотрасс в родном городе.

Мишустин навестил своих школьных учительниц по литературе и физике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин в среду провел церемонию открытия движения по первому этапу Северного обхода Лобни и основного хода автодороги Лобня - аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе).

Видео дня

После мероприятия глава правительства решил заехать в Лобню в гости к своей учительнице литературы Ларисе Барашевой. С ней премьера также встретила учитель физики Нина Гусак. Они провели теплую беседу: вспомнили школьные истории, посмотрели фотографии, обсудили первого директора школы - Бориса Орлова, который руководил образовательным учреждением с 1977 по 1991 годы, лично контролировал ход ее строительства, поставил задачу сделать школу лучшей в городе и реализовал ее.

За 12 лет, в течение которых школой руководил Орлов, педагоги подготовили 21 золотого и 31 серебряного медалиста. По сей день на стенах школьных кабинетов и коридоров сохранились картины, написанные первым директором. Борис Никонорович считал, что воспитывать эстетический вкус и интерес к искусству нужно не только на уроках - во всем здании должна царить творческая атмосфера.

О школе

Мишустин окончил школу №7 в Лобне в 1983 году. В 2022 году школе исполнилось 45 лет. В настоящий момент она представляет собой образовательный комплекс, состоящий из двух зданий - общеобразовательной школы и дошкольного отделения. Количество обучающихся превышает проектную мощность и составляет 1306 человек. Многие из педагогов удостоены государственных и ведомственных наград.

В рейтинге общеобразовательных организаций Московской области школа № 7 по итогам 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года занимала стабильные позиции в топ-500.

Лариса Барашева в 1973 году окончила с отличием филологический факультет педагогического института. В школе №7 работала учителем русского языка и литературы со дня основания школы до 2004 года. Нина Гусак преподавала в школе физику с 1977 по 2008 год. Она кончила Оренбургский государственный педагогический институт в 1957 году.

В 2020 году во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей Мишустин признался, что до сих пор считает своими первыми наставниками своих учителей.

Общество,Борис Орлов,Михаил Мишустин,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители