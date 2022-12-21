Мишустин навестил своих школьных учительниц по литературе и физике

Премьер-министр Михаил Мишустин навестил своих учительниц литературы и физики Ларису Барашеву и Нину Гусак, у которых учился в средней общеобразовательной школе №7 в Лобне, глава правительства приехал к ним в гости после церемонии открытия новых автотрасс в родном городе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мишустин в среду провел церемонию открытия движения по первому этапу Северного обхода Лобни и основного хода автодороги Лобня - аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе).

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После мероприятия глава правительства решил заехать в Лобню в гости к своей учительнице литературы Ларисе Барашевой. С ней премьера также встретила учитель физики Нина Гусак. Они провели теплую беседу: вспомнили школьные истории, посмотрели фотографии, обсудили первого директора школы - Бориса Орлова, который руководил образовательным учреждением с 1977 по 1991 годы, лично контролировал ход ее строительства, поставил задачу сделать школу лучшей в городе и реализовал ее.

За 12 лет, в течение которых школой руководил Орлов, педагоги подготовили 21 золотого и 31 серебряного медалиста. По сей день на стенах школьных кабинетов и коридоров сохранились картины, написанные первым директором. Борис Никонорович считал, что воспитывать эстетический вкус и интерес к искусству нужно не только на уроках - во всем здании должна царить творческая атмосфера.

О школе

Мишустин окончил школу №7 в Лобне в 1983 году. В 2022 году школе исполнилось 45 лет. В настоящий момент она представляет собой образовательный комплекс, состоящий из двух зданий - общеобразовательной школы и дошкольного отделения. Количество обучающихся превышает проектную мощность и составляет 1306 человек. Многие из педагогов удостоены государственных и ведомственных наград.

В рейтинге общеобразовательных организаций Московской области школа № 7 по итогам 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года занимала стабильные позиции в топ-500.

Лариса Барашева в 1973 году окончила с отличием филологический факультет педагогического института. В школе №7 работала учителем русского языка и литературы со дня основания школы до 2004 года. Нина Гусак преподавала в школе физику с 1977 по 2008 год. Она кончила Оренбургский государственный педагогический институт в 1957 году.