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16 минут назад

Россиянам больше не нужно отправлять показатели счетчиков в организацию ЖКУ

News.ru

Суд освободил граждан от обязанности отправлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о поверке счетчиков, рассказал агентству «Прайм» юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, организация, поверившая счетчик, передает эти сведения в Федеральный информационный фонд, и действия собственников жилья в этом случае выглядят излишними. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства, вносящий необходимые изменения в законодательство.

Россиянам больше не нужно отправлять показатели счетчиков в организацию ЖКУ
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Он напомнил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственники обязаны обеспечивать ввод счетчиков в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию и своевременную замену. При этом с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

Дело в том, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе, — пояснил юрист.

Ранее вступили в силу изменения правил поверки счетчиков, согласно которым проводит только организация, которая имеет соответствующую лицензию и документы. Предполагается, что эти изменения должны усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме. При этом работа по новым правилам не должна отразиться на платежах за услуги ЖКХ, так как большинство граждан вместо проведения поверки меняет счетчик на новый.

Общество,Игорь Поздняков,
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