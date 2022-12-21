Россиянам больше не нужно отправлять показатели счетчиков в организацию ЖКУ

Суд освободил граждан от обязанности отправлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о поверке счетчиков, рассказал агентству «Прайм» юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, организация, поверившая счетчик, передает эти сведения в Федеральный информационный фонд, и действия собственников жилья в этом случае выглядят излишними. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства, вносящий необходимые изменения в законодательство.

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Он напомнил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственники обязаны обеспечивать ввод счетчиков в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию и своевременную замену. При этом с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

Дело в том, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе, — пояснил юрист.