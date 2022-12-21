В России предложили учредить новый праздник

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила официально закрепить в календаре День беременных. По мнению омбудсмена, это решение может стать еще одной мерой по преодолению демографического кризиса.

"Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты", – сказала Волынец.

Она напомнила, что Владимир Путин ранее заявлял, что в России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, поэтому правительству необходимо разработать дополнительные кардинальные меры для поддержки семей с детьми.

Ранее Волынец предложила ввести в России праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь". По ее мнению, это поспособствует укреплению института семьи. Инициативу поддержали в Госдуме. Как отмечала зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, уважение к родителям и старшему поколению должно передаваться с молоком матери, а впоследствии прививаться в детских садах и школах.