В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
16 минут назад

В РФ предложили официально учредить День беременных

Москва24иещё 2

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила официально закрепить в календаре День беременных. По мнению омбудсмена, это решение может стать еще одной мерой по преодолению демографического кризиса.

В России предложили учредить новый праздник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее обращение омбудсмен направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, передает RT.

"Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты", – сказала Волынец.

Она напомнила, что Владимир Путин ранее заявлял, что в России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, поэтому правительству необходимо разработать дополнительные кардинальные меры для поддержки семей с детьми.

Путин учредил новый праздник

Ранее Волынец предложила ввести в России праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь". По ее мнению, это поспособствует укреплению института семьи. Инициативу поддержали в Госдуме. Как отмечала зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, уважение к родителям и старшему поколению должно передаваться с молоком матери, а впоследствии прививаться в детских садах и школах.

Общество,Ирина Волынец,Елена Вторыгина,Нина Останина,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители