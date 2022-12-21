В России начнут массово озеленять крыши

Российские власти планируют использовать экологичные технологии в процессе благоустройства городов, включая создание зеленых крыш, экопарковок и «умного» освещения улиц. Подобные меры присутствуют в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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Отмечается, что Министерство строительства и архитектуры РФ должно проработать этот вопрос к 2024 году.

Глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала изданию, что эту инициативу необходимо рассматривать в рамках программы по формированию комфортного жилого и общественного пространства для граждан России. Она указала, что сегодня экопарковки, «умное» освещений и зеленые кровли — важные элементы городской среды.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что эта инициатива позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии, а вместе с этим — сэкономить бюджетные средства.

Мария Николаева также отметила, что зеленые крыши зимой позволят уменьшить теплопотери здания до 35%, а летом — защитить от жары. Следовательно, расходы на общедомовые ЖКУ также сократятся.