В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
42 минуты назад

В России начнут массово озеленять крыши

Елена Прошина

Российские власти планируют использовать экологичные технологии в процессе благоустройства городов, включая создание зеленых крыш, экопарковок и «умного» освещения улиц. Подобные меры присутствуют в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В России начнут массово озеленять крыши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Министерство строительства и архитектуры РФ должно проработать этот вопрос к 2024 году.

Глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала изданию, что эту инициативу необходимо рассматривать в рамках программы по формированию комфортного жилого и общественного пространства для граждан России. Она указала, что сегодня экопарковки, «умное» освещений и зеленые кровли — важные элементы городской среды.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что эта инициатива позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии, а вместе с этим — сэкономить бюджетные средства.

Мария Николаева также отметила, что зеленые крыши зимой позволят уменьшить теплопотери здания до 35%, а летом — защитить от жары. Следовательно, расходы на общедомовые ЖКУ также сократятся.

Александр Стариков напомнил, что «умное» освещение предполагает использование энергосберегающих источников света, которые позволяют снизить затраты на энергопотребление до 50–55%.

Общество,Мария Николаева,Александр Стариков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители