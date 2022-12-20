Первый в сезоне случай смерти от гриппа зафиксирован в Пензенской области

В Пензенской области пациент скончался после заражения гриппом, рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. Она добавила, что это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне.
«Пациент был непривит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам», - подчеркнула Воробьева.
Замминистра уточнила, что пациент обратился за помощью в медицинскую организацию через две недели после начала заболевания. Врачам, к сожалению, не удалось его спасти.
Воробьева пояснила, что специалисты приняли все необходимые меры, провели ряд консультаций с ведущими центрами, но «заболевание оказалось сильнее».
В регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ, добавила замминистра.