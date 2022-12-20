Первый в сезоне случай смерти от гриппа зафиксирован в Пензенской области

В Пензенской области пациент скончался после заражения гриппом, рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. Она добавила, что это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пациент был непривит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам», - подчеркнула Воробьева.

Замминистра уточнила, что пациент обратился за помощью в медицинскую организацию через две недели после начала заболевания. Врачам, к сожалению, не удалось его спасти.

Воробьева пояснила, что специалисты приняли все необходимые меры, провели ряд консультаций с ведущими центрами, но «заболевание оказалось сильнее».