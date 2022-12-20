В МЧС опровергли информацию о запрете на фейерверки в Новый год

Никаких запретов на запуск фейерверков в новогоднюю ночь по линии МЧС нет. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев, пишет РИА Новости.

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Такое заявление он сделал в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует», - подчеркнул Еникеев.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве, глава управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров предупредил жителей города и гостей столицы о том, что в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки после 23:00 согласно действующему закону «О тишине».