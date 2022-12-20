В МЧС опровергли информацию о запрете на фейерверки в Новый год

Никаких запретов на запуск фейерверков в новогоднюю ночь по линии МЧС нет. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев, пишет РИА Новости.
Такое заявление он сделал в ходе сегодняшней пресс-конференции.
«Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует», - подчеркнул Еникеев.
Ранее заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве, глава управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров предупредил жителей города и гостей столицы о том, что в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки после 23:00 согласно действующему закону «О тишине».
В свою очередь адвокат Александр Князев рассказывал, что в России запрещено использовать пиротехнику на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий. Если устройства повредят чужое имущество, вызовут пожар, а также причинят легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то тех, кто их запустил, ждет штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.