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1 час назад

Путин наградил главреда RT Симоньян орденом Почёта

RT на русском

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта главного редактора RT Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.

«Всегда хотела вам сказать: спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Вы нам обещали 20 с лишним лет назад, помните ту вашу фразу незабвенную…», — заявила Симоньян на церемонии награждения в Кремле.

Она отметила, что 20 лет назад Путин «не дал оторвать Кавказ и не дал разгореться кровавой бане межнациональной резни».

Также Симоньян поблагодарила Путина за то, что в 2008 году он не дал «полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию». Кроме того, главред RT поблагодарила Путина за то, что он несколько лет назад прекратил «бойню в Карабахе».

Симоньян добавила, что видя, что каждый день происходит в Донбассе, невозможно не волноваться и не переживать.

«Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать столько, сколько вы от нас этого потребуете», — отметила главред RT.

Ранее Путин вручил государственные награды врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.

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