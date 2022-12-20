Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта главного редактора RT Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.

«Всегда хотела вам сказать: спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Вы нам обещали 20 с лишним лет назад, помните ту вашу фразу незабвенную…», — заявила Симоньян на церемонии награждения в Кремле.

Она отметила, что 20 лет назад Путин «не дал оторвать Кавказ и не дал разгореться кровавой бане межнациональной резни».

Также Симоньян поблагодарила Путина за то, что в 2008 году он не дал «полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию». Кроме того, главред RT поблагодарила Путина за то, что он несколько лет назад прекратил «бойню в Карабахе».

Симоньян добавила, что видя, что каждый день происходит в Донбассе, невозможно не волноваться и не переживать.

«Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать столько, сколько вы от нас этого потребуете», — отметила главред RT.