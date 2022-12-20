Названы самые «пьющие» регионы России

Сахалин, Чукотка и Курганская область возглавили рейтинг "самых пьющих" регионов РФ. Об этом сообщил лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, передает ТАСС.

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Москва в рейтинге заняла 18-е место, Санкт-Петербург - 12-е.

Ранее заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что городами РФ, в которых наиболее остро стоит проблема шума, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень.

Он указал, что автотранспорт — первый и наиболее значимый источник шума. При этом шум от промышленных предприятий и строящихся объектов менее интенсивный, продолжил эксперт.