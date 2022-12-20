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1 час назад

Марата Гельмана объявили в розыск по уголовной статье

ТАССиещё 6

Правоохранительные органы объявили в розыск по уголовной статье российского коллекционера, галериста, бывшего заместителя генерального директора Первого канала Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом), следует во вторник из базы розыска МВД России.

Марата Гельмана объявили в розыск по уголовной статье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения статьи розыска. В карточке отмечается, что Гельман имеет гражданство Израиля.

Марат Гельман российский коллекционер и галерист. Он также возглавлял пермский музей современного искусства PERMM. В течение почти двух лет - с июня 2002 по февраль 2004 года - Гельман занимал должность заместителя генерального директора Первого канала. Он один из создателей "Фонда эффективной политики", а также член Общественной палаты созыва 2010-2012 годов. С 2014 года Гельман живет в Черногории.

В декабре 2021 года Минюст внес Гельмана в список иноагентов.

Общество,Происшествия,Марат Гельман,МВД России,Общественная палата России,Первый канал,
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