Марата Гельмана объявили в розыск по уголовной статье

"Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения статьи розыска. В карточке отмечается, что Гельман имеет гражданство Израиля.

Марат Гельман российский коллекционер и галерист. Он также возглавлял пермский музей современного искусства PERMM. В течение почти двух лет - с июня 2002 по февраль 2004 года - Гельман занимал должность заместителя генерального директора Первого канала. Он один из создателей "Фонда эффективной политики", а также член Общественной палаты созыва 2010-2012 годов. С 2014 года Гельман живет в Черногории.