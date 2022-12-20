Неизвестный автограф Рахманинова обнаружили в фондах Музея Музыки

Неизвестный ранее автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки, сообщило министерство культуры России.
«Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: «От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года». Ранее автограф не был зафиксирован в каталогах и нигде не публиковался. Факт его обнаружения – важное событие для всего культурного сообщества», – отметили в ведомстве.
Уточняется, что автографы Рахманинова имеют мировое значение и относятся к первой категории ценности. Снимок с надписью композитора хранился в коллекции архивно-рукописных материалов советского трубача, профессора Московской консерватории Сергея Еремина.
Пока специалистам не удалось установить, как портрет попал в Еремину, поскольку музыканты никогда не пересекались. Также остается загадкой имя адресата посвящения, которое было затерто владельцем.
Ранее сообщалось, что в Русском музее началась реставрация картины художника Константина Маковского. Полотно «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» написано полтора века назад.