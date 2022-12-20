Неизвестный автограф Рахманинова обнаружили в фондах Музея Музыки

«Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: «От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года». Ранее автограф не был зафиксирован в каталогах и нигде не публиковался. Факт его обнаружения – важное событие для всего культурного сообщества», – отметили в ведомстве.