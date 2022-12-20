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36 минут назад

Стало известно о новых преступных схемах мошенников

Национальная Служба Новостей

Даже самые информированные граждане России не способны полностью защититься от мошенников, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Стало известно о новых преступных схемах мошенников
Фото: ТАССТАСС

По его словам, злоумышленники в свои схемы включают новые способы и бытовые ситуации, чтобы застать граждан в самом уязвимом положении. Эксперт привел случай, когда мошенники звонят потенциальной жертве спустя 10-15 минут после того, как человек получил банковскую карту. Злоумышленники будут убежать ее активировать.

Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Общество,Алексей Сизов,
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