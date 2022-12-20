В России оценили возможность сдачи ЕГЭ в дистанционном формате

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев оценил возможность сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, сейчас такой формат не рассматривается, потому что экзамен единый.

«Есть определенная часть ребят с ОВЗ, они и так имеют право сдавать в пунктах, на дому. А тем более сейчас создавать условия для "перебежчиков" — зачем оно? Мы не видим вообще смысла в этом», — сказал глава Рособрнадзора.

Он подчеркнул, что почти во всех странах есть центры Россотрудничества, откуда дети могут заявляться на экзамен. Музаев напомнил, что, если человек собирается поступать в российский университет, в июне надо приехать на экзамен.

«А иначе зачем ему эти результаты, если он не собирается поступать в наше высшее учебное заведение», — добавил он.