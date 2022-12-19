Депутаты предложили закон о прекращении гражданства Украины

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает прекращение украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в российское МВД. Проект закона был опубликован в думской электронной базе.

Из пояснительной записки следует, что после принятия в состав РФ новых территорий увеличилось количество россиян, имеющих украинское гражданство. При этом, по независящим от них причинам, эти граждане не могут отказаться от гражданства Украины , в результате чего лишаются возможности реализации некоторых своих прав.