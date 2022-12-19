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21 минуту назад

Депутаты предложили закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Газета.Ruиещё 4

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает прекращение украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в российское МВД. Проект закона был опубликован в думской электронной базе.

Депутаты предложили закон о прекращении гражданства Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из пояснительной записки следует, что после принятия в состав РФ новых территорий увеличилось количество россиян, имеющих украинское гражданство. При этом, по независящим от них причинам, эти граждане не могут отказаться от гражданства Украины , в результате чего лишаются возможности реализации некоторых своих прав.

«Проектом ФЗ «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины» предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — указано в сопроводительных материалах.

Авторами инициативы вступили депутат от КПРФ Леонид Калашников, представитель «Единой России» Артем Туров, член ЛДПР Сергей Леонов и Сергей Кабышев от фракции «Справедливая Россия — За правду».

В октябре в МВД РФ опровергали информацию о принуждении жителей новых регионов отказываться от гражданства Украины.

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