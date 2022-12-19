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12 минут назад

Собчак высмеяла российских знаменитостей, ведущих соцсети на английском языке

Газета.Ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала в Telegram-канале, как относится к российским знаменитостям, которые ведут социальные сети на английском языке.

Собчак высмеяла ведущих соцсети на английском звезд
Фото: газета.ругазета.ру

Собчак заявила, что ее «умиляет», когда звезды с русскоязычной аудиторией начинают писать посты на английском.

«Что-то в духе «я так много думаю и говорю на языке Шекспира, что и сама не заметила Kak stala vraiting in inglish you know» — пошутила журналистка.

К своим комментариям она прикрепила публикации Алины Чаровой, Виктории Лопыревой, Дарьи Клюкиной, Анастасии Решетовой.

Ранее блогерша Алена Водонаева призвала Собчак «поднять вопрос» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

Общество,Дарья Клюкина,Анастасия Решетова,Ксения Собчак,Виктория Лопырева,Ростех,
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