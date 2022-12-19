Собчак высмеяла ведущих соцсети на английском звезд

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала в Telegram-канале, как относится к российским знаменитостям, которые ведут социальные сети на английском языке.
Собчак заявила, что ее «умиляет», когда звезды с русскоязычной аудиторией начинают писать посты на английском.
«Что-то в духе «я так много думаю и говорю на языке Шекспира, что и сама не заметила Kak stala vraiting in inglish you know» — пошутила журналистка.
К своим комментариям она прикрепила публикации Алины Чаровой, Виктории Лопыревой, Дарьи Клюкиной, Анастасии Решетовой.
Ранее блогерша Алена Водонаева призвала Собчак «поднять вопрос» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».