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26 минут назад

Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская

Lenta.ruиещё 3

Альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс», умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram.

Умерла «лыжная бабушка Камчатки»
Фото: kamgov.rukamgov.ru

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня», — написал он.

Губернатор напомнил, что Аграновская стала первой женщиной в СССР, получившей звание «Снежный барс» — неофициальный титул, который присваивали покорившим все советские семитысячники.

«Воспитанников нашей «лыжной бабушки» огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки», — добавил Солодов, отметив, что в 1969 году Аграновская и ее муж создали на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс».

Общество,Владимир Солодов,
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