Умерла «лыжная бабушка Камчатки»

Альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс», умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram.
«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня», — написал он.
Губернатор напомнил, что Аграновская стала первой женщиной в СССР, получившей звание «Снежный барс» — неофициальный титул, который присваивали покорившим все советские семитысячники.
«Воспитанников нашей «лыжной бабушки» огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки», — добавил Солодов, отметив, что в 1969 году Аграновская и ее муж создали на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс».