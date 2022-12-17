Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года

В субботу, 17 декабря, воздух в предгорных районах Крыма прогрелся до 20 градусов выше нуля, побив абсолютный температурный рекорд дня 85-летней давности. Об этом рассказали РИА Новости в гидрометцентре полуострова.

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Уточняется, что температура достигла 19,3 градусов по Цельсию.

«До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса», — говорится в сообщении.

Кроме того, столбики термометров также поднялись до 20 градусов в Севастополе, в Белогорске и некоторых местах Симферопольского района.