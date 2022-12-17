Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года

В субботу, 17 декабря, воздух в предгорных районах Крыма прогрелся до 20 градусов выше нуля, побив абсолютный температурный рекорд дня 85-летней давности. Об этом рассказали РИА Новости в гидрометцентре полуострова.
Уточняется, что температура достигла 19,3 градусов по Цельсию.
«До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса», — говорится в сообщении.
Кроме того, столбики термометров также поднялись до 20 градусов в Севастополе, в Белогорске и некоторых местах Симферопольского района.
Однако на южном берегу полуострова воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов. В гидрометцентре пояснили, что на погоду в регионе оказывает влияние остывшее море. По словам синоптиков, уже в начале недели в Крыму ожидается привычное календарю похолодание.