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19 минут назад

Дед Мороз прибыл в Белгород на БТР

Илья Родин

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Белгородскую область. Прежде всего, он встретился с бойцами в пункте их дислокации, затем с беженцами. Военнослужащие «подвезли» его до областного центра на БТР. Об этом пишет портал Bel.ru.

Отмечается, что Дед Мороз приехал в Белгородскую область в субботу, 17 декабря. По прибытии в регион он навестил военнослужащих, раздал им мандарины. После этого главный новогодний волшебник поехал в пункт временного размещения беженцев. Там он пообщался с семьями, сделал подарки детям.

На Соборную площадь в областном центре он приехал на БТР. Такой необычный транспорт главный волшебник объяснил трудностями, которые встретились ему в дороге, сообщает «Московский Комсомолец».

«Мои сани застряли, а русские воины согласились мне помочь, чтобы я успел на Соборную площадь и зажег огни на елке», - рассказал Дед Мороз.

С сегодняшнего дня праздничный сезон считается открытым. В Белгороде работают резиденция и почта Деда Мороза, два катка и иллюминации, пишет портал Moe-belgorod.ru.

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