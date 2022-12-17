Дед Мороз прибыл в Белгород на БТР

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Белгородскую область. Прежде всего, он встретился с бойцами в пункте их дислокации, затем с беженцами. Военнослужащие «подвезли» его до областного центра на БТР. Об этом пишет портал Bel.ru.

Отмечается, что Дед Мороз приехал в Белгородскую область в субботу, 17 декабря. По прибытии в регион он навестил военнослужащих, раздал им мандарины. После этого главный новогодний волшебник поехал в пункт временного размещения беженцев. Там он пообщался с семьями, сделал подарки детям.

На Соборную площадь в областном центре он приехал на БТР. Такой необычный транспорт главный волшебник объяснил трудностями, которые встретились ему в дороге, сообщает «Московский Комсомолец».

«Мои сани застряли, а русские воины согласились мне помочь, чтобы я успел на Соборную площадь и зажег огни на елке», - рассказал Дед Мороз.