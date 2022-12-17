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1 час назад

Россиян предупредили об опасности излишнего употребления мандаринов

Илья Родин

Россиянам, у которых высокий уровень сахара в крови, следует употреблять мандарины с осторожностью и в разумных пределах, рассказали в интервью порталу «А теперь внимание!» специалисты Роскачества.

Россиян предупредили об опасности излишнего употребления мандаринов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты пояснили, что в цитрусовых, например, в «клементинах» (гибрид апельсина и мандарина) и апельсинах содержится много фруктозы. В одном апельсине 12 граммов сахара, в «клементине» — 7 граммов, а в мандарине около 6 граммов. При этом врачи советуют ограничить суточное потребление сахара 25-50 граммами.

По словам аналитиков, при чрезмерном употреблении мандаринов может проявиться аллергическая реакция. Это обусловлено тем, что в них содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров. Кроме того, при попадании в желудок, она может раздражать слизистую.

На фоне этого аллергологи рекомендуют есть не больше 4-5 мандаринов в день взрослым, и больше 2 - детям.

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