Россиян предупредили об опасности излишнего употребления мандаринов

Россиянам, у которых высокий уровень сахара в крови, следует употреблять мандарины с осторожностью и в разумных пределах, рассказали в интервью порталу «А теперь внимание!» специалисты Роскачества.

Эксперты пояснили, что в цитрусовых, например, в «клементинах» (гибрид апельсина и мандарина) и апельсинах содержится много фруктозы. В одном апельсине 12 граммов сахара, в «клементине» — 7 граммов, а в мандарине около 6 граммов. При этом врачи советуют ограничить суточное потребление сахара 25-50 граммами.

По словам аналитиков, при чрезмерном употреблении мандаринов может проявиться аллергическая реакция. Это обусловлено тем, что в них содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров. Кроме того, при попадании в желудок, она может раздражать слизистую.