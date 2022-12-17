Москвичам сообщили о тяжелой картине с менингитом в городе

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета», - сказала главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.