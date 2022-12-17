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33 минуты назад

Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации с менингитом в Москве

Майк Габриелян

Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации, сложившейся в Москве из-за менингита. Наблюдается «тяжелая клиническая картина с летальными исходами», сообщает «Интерфакс».

Москвичам сообщили о тяжелой картине с менингитом в городе
Фото: UnsplashUnsplash

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета», - сказала главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

Сейчас специалисты первичного звена с выездными бригадами вакцинируют трудовых мигрантов. Цель - максимальный охват вакцинации приезжих до 25 декабря и стабилизация эпидемической ситуации в Москве.

«Очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция», - добавила Андреева.

По её словам, городские власти еще летом подготовились к плохому развитию ситуации. Из госрезерва была получена вакцина, медики отработали «весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингальная инфекция».

Как передается менингит

По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания, количество контактных - 10 682, привитых - 8 868.

Ранее сообщалось, что сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом.

Общество,Елена Андреева,Роспотребнадзор,
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