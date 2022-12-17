Папа Римский помечтал о нематериальном подарке на Рождество

Папа Римский Франциск признался в интервью испанской газете ABC, что на Рождество хотел бы получить нематериальный подарок. Он уточнил, что желает «немного мира» на планете.

Понтифик отметил, что в мире в настоящее время идет большое количество военных конфликтов. Боевые действия идут не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии. Франциск добавил, что на фоне этого хотел бы получить «немного мира» в качестве рождественского подарка.

Папа Римский рассказал, что самым сложным в настоящее время для него является «невозможность ходить по улицам, невозможность выйти на улицу». Он пояснил, что в Буэнос-Айресе пользовался намного большей свободой.

Понтифик уточнил, что несмотря ни на что не отменяет коллективные аудиенции по средам, так как они буквально заряжают его энергией.