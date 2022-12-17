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15 минут назад

Папа Римский помечтал о нематериальном подарке на Рождество

Илья Родин

Папа Римский Франциск признался в интервью испанской газете ABC, что на Рождество хотел бы получить нематериальный подарок. Он уточнил, что желает «немного мира» на планете.

Папа Римский помечтал о нематериальном подарке на Рождество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Понтифик отметил, что в мире в настоящее время идет большое количество военных конфликтов. Боевые действия идут не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии. Франциск добавил, что на фоне этого хотел бы получить «немного мира» в качестве рождественского подарка.

Папа Римский рассказал, что самым сложным в настоящее время для него является «невозможность ходить по улицам, невозможность выйти на улицу». Он пояснил, что в Буэнос-Айресе пользовался намного большей свободой.

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Понтифик уточнил, что несмотря ни на что не отменяет коллективные аудиенции по средам, так как они буквально заряжают его энергией.

Напомним, что Папа Римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. В марте 2013 года он стал 266-м Папой Римским.

Общество,ФРАНЦИСК,
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