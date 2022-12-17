Папа Римский помечтал о нематериальном подарке на Рождество

Папа Римский Франциск признался в интервью испанской газете ABC, что на Рождество хотел бы получить нематериальный подарок. Он уточнил, что желает «немного мира» на планете.
Понтифик отметил, что в мире в настоящее время идет большое количество военных конфликтов. Боевые действия идут не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии. Франциск добавил, что на фоне этого хотел бы получить «немного мира» в качестве рождественского подарка.
Папа Римский рассказал, что самым сложным в настоящее время для него является «невозможность ходить по улицам, невозможность выйти на улицу». Он пояснил, что в Буэнос-Айресе пользовался намного большей свободой.
Понтифик уточнил, что несмотря ни на что не отменяет коллективные аудиенции по средам, так как они буквально заряжают его энергией.
Напомним, что Папа Римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. В марте 2013 года он стал 266-м Папой Римским.