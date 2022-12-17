В Минздраве назвали пять симптомов осложнений ОРВИ

«При ОРВИ могут возникнуть симптомы, которые являются признаком серьезных нарушений состояния здоровья или начала развития грозных осложнений. Поэтому при их возникновении нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота», — сообщил Чуланов.