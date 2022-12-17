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50 минут назад

В Минздраве назвали пять симптомов осложнений ОРВИ

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Пять симптомов осложнений ОРВИ назвал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Комментарий эксперта приводит ТАСС.

В Минздраве назвали пять симптомов осложнений ОРВИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При ОРВИ могут возникнуть симптомы, которые являются признаком серьезных нарушений состояния здоровья или начала развития грозных осложнений. Поэтому при их возникновении нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота», — сообщил Чуланов.

Кроме того, насторожить должно резкое возвращение симптомов заболевания после улучшения состояния. К примеру, возобновление сильного кашля и повышение температуры может сигнализировать об осложнениях.

В декабре текущего года Роспотребнадзор сообщил о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости фиксируется в 52-х регионах, в том числе в Москве», — заявила пресс-служба ведомства.

Однако позднее столичный Депздрав отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу.

Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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