iFly отменит рейсы в Египет до 19 декабря

"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания "Ай Флай" вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно", - сообщили в компании.