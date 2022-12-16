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23 минуты назад

iFly отменит рейсы в Египет до 19 декабря

ТАССиещё 1

Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика. При этом сейчас компания ищет варианты по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

iFly отменит рейсы в Египет до 19 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания "Ай Флай" вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно", - сообщили в компании.

В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря, отметили в компании.

Общество,Росавиация,
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