Минюст расширил список иноагентов

Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ .

Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.