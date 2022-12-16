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39 минут назад

Минюст признал иноагентами главреда Wonderzine и журналиста Любимова

Ura.Ruиещё 5

Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ.

Минюст расширил список иноагентов
Фото: Ura.RuUra.Ru

Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.

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