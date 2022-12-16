В Минздраве рассказали, почему опасно употреблять алкоголь при ОРВИ

Сейчас наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов посоветовал отказаться от употребления алкоголя при ОРВИ.

По его словам, это негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения заболевания.

Владимир Чуланов подчеркнул, что при появлении симптомов ОРВИ нужно соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки. Также важно регулярно проветривать помещения, сохранять в нем высокую влажность воздуха.

Во время заболевания, как отметил эксперт, также необходимо обильное питье и легкая пища. Чуланов объяснил, что при таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на 4-й день, передает РИА «Новости».