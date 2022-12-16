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17 минут назад

МВД Грузии расследует факт нанесения вреда древней крепости блогерами из России

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Грузии расследуют причинение ущерба воротам крепости Ниахури в регионе Кахети российскими блогерами Раилем Арслановым и Романом Коноргаем. Об этом в пятницу сообщил телеканал Mtavari Arxi.

Блогеры из России повредили древнюю крепость в Грузии
Фото: WikipediaWikipedia

Ранее в интернете появилось короткое видео, снятое блогерами у крепости Ниахури, относящейся к XVIl-XVIII векам. В ролике один из них пытается ногой открыть деревянные ворота крепости, говоря, что это апартаменты, которые он арендовал в Грузии.

Видео вызвало резкую реакцию грузинских пользователей социальных сетей. Позже, как сообщает телеканал, МВД возбудило уголовное дело по статье о повреждении памятников.

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