Блогеры из России повредили древнюю крепость в Грузии

Сотрудники правоохранительных органов Грузии расследуют причинение ущерба воротам крепости Ниахури в регионе Кахети российскими блогерами Раилем Арслановым и Романом Коноргаем. Об этом в пятницу сообщил телеканал Mtavari Arxi .

Ранее в интернете появилось короткое видео, снятое блогерами у крепости Ниахури, относящейся к XVIl-XVIII векам. В ролике один из них пытается ногой открыть деревянные ворота крепости, говоря, что это апартаменты, которые он арендовал в Грузии.