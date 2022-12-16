Российские врачи объяснили, чем опасен свиной грипп

В России продолжают отмечать рост заболеваемости свиным гриппом (H1N1).
В беседе с «ОСН» врачи-инфекционисты разъяснили, чем так опасен этот штамм. Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что грипп дает много осложнений. Люди могут погибнуть даже после выздоровления, так как инфекция осложняет течение основного заболевания. В группе риска находятся пожилые люди, добавил Малышев.
Инфекционист Светлана Малиновская рассказала о симптомах гриппа. Он начинается с першения в горле, затем развиваются синуситы, риниты, фронтиты, гаймориты, отиты, после этого развивается бронхит. Все может закончится пневмонией. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, ломотой во всем теле, болью в суставах.