Российские врачи объяснили, чем опасен свиной грипп

В беседе с «ОСН» врачи-инфекционисты разъяснили, чем так опасен этот штамм. Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что грипп дает много осложнений. Люди могут погибнуть даже после выздоровления, так как инфекция осложняет течение основного заболевания. В группе риска находятся пожилые люди, добавил Малышев.