Певица Эльмира Сулейманова умерла в возрасте 40 лет

На 41-м году жизни скончалась заслуженная артистка Татарстана, эстрадная певица Эльмира Сулейманова. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Фото: vk/club32366179 vk/club32366179

Исполнительница скончалась во сне. Медики установили причину трагедии — у женщины случился инфаркт. По словам коллег артистки, в последнее время ее мучал кашель, однако она не торопилась обращаться к врачам, поскольку высокой температуры не было.

У Эльмиры Сулеймановой остались муж, несовершеннолетние дочь и сын.

Артистка родилась в 1982 году в городе Набережные Челны, где окончила школу № 16. В 2012-м продюсерский центр «Барс Рекордс» прислал артистке предложение о сотрудничестве, и она согласилась. Этот центр оказывал поддержку молодым дарованиям из Татарстана, продвигал их творчество на эстраде.

Сулейманова неоднократно становилась лауреатом конкурса «Татарская песня». Выпустила четыре альбома со своими композициями, пользующимися большой популярностью на родине.