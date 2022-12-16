Россия начала переговоры о безвизе со странами Персидского залива

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», - заметил представитель МИД РФ .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.

При этом в МИД России предложили сохранить безвизовый режим для украинцев, так как зеркальные меры «не окажут влияния на официальный Киев». В проекте указа президента России, который был ранее опубликован на официальном сайте правительства, отмечается, что «такие действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины», а также нанесут ущерб «поддержанию родственных связей» между гражданами двух стран.