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1 час назад

Россия начала переговоры о безвизе со странами Персидского залива

Мария Иванова

Россия ведет переговоры по установлению безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», - заметил представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.

При этом в МИД России предложили сохранить безвизовый режим для украинцев, так как зеркальные меры «не окажут влияния на официальный Киев». В проекте указа президента России, который был ранее опубликован на официальном сайте правительства, отмечается, что «такие действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины», а также нанесут ущерб «поддержанию родственных связей» между гражданами двух стран.

Общество,Видео,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Михаил Богданов,МИД России,
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