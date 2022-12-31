Самые пьющие страны мира: рейтинг по употреблению алкоголя

Снег, мороз, медведь, балалайка и водка — почему-то именно эти связанные с Россией ассоциации первыми приходят в голову иностранцам. Но медведь зимой спит, а алкогольных напитков россияне пьют даже меньше, чем жители других, в том числе европейских, стран.

«Рамблер» выяснил, какие страны можно назвать самыми пьющими в мире.

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Кто занимается подсчетами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) занимаются составлением рейтингов. Но кроме них, свои подсчеты могут вести и частные статистические агентства, которые вычисляют, сколько алкоголя в стране приходится на душу населения. ВОЗ также учитывает, сколько алкоголя потребляют несовершеннолетние, и учитывают уровень смертности. ОЭСР считает, сколько алкоголя выпивает в среднем один человек в месяц.

Так, согласно рейтингу ВОЗ, Россия оказалась на 16 месте, пропустив вперед многие европейские страны. Кстати, в первую двадцатку самых пьющих стран вошли в основном страны Европы и лишь одна африканская страна — Нигерия.

Самые пьющие страны в 2022 году

Молдавия Литва Чехия Нигерия Германия Ирландия Люксембург Латвия Болгария Румыния Словения Франция Португалия Бельгия Сейшельские Острова Россия Австрия Польша Эстония Великобритания

Из стран бывшего СССР в первой двадцатке оказались Молдавия, Литва и Латвия, причем первые стали лидерами рейтинга.

Страны, в которых пьют меньше всего

Бангладеш Кувейт Ливия Мавритания Сомали Йемен Афганистан Саудовская Аравия Пакистан Сирия Египет Ирак Бруней Кирибати Нигер Джибути Судан Бутан Марокко Сенегал

Среди стран, жители которых потребляют алкоголь меньше других, оказались в основном страны Африки, Ближнего Востока и Азии. В основном это мусульманские страны, где алкоголь строго запрещен религией. Кстати, жители Бангладеш, Кувейте, Ливии, Мавритании и Сомали не пьют вообще, поэтому можно сказать, что эти пять стран делят между собой первое место рейтинга.

Что делать, если вам нужно быстро прийти в себя после бурной вечеринки

Прежде всего нужно решить, а так ли срочно вам действительно нужно возвращаться к привычной жизни. Для организма алкоголь — это яд, а похмелье — не что иное, как последствия отравления.

Если отлежаться дома не получится, то действуйте по следующему алгоритму:

Постарайтесь выспаться, лучше всего организму не мешать, пусть он сделает свою работу, не нужно в этот момент создавать дополнительных нагрузок.

Примите душ, он не должен быть холодным, но может быть комнатной температуры. Холодная вода вызовет спазм сосудов, которые и без того сузились под действием алкоголя.

Позавтракайте. Пусть это будет легкий, но сытный завтрак. Откажитесь от бекона, колбасы и сосисок, лучше отдать предпочтение кашам и фруктам.

Пейте воду. Лучше, если она будет минеральная, так как простая вода слишком быстро выводится из организма, а в минеральной растворены полезные соли, которые помогут восстановить баланс электролитов.

Дышите свежим воздухом. Физические нагрузки стоит исключить, в вот от прогулки отказываться не стоит. Если возможности пойти погулять нет, то хорошо проветрите квартиру, выйдите подышать на балкон.