Самые пьющие страны мира: рейтинг по употреблению алкоголя

Снег, мороз, медведь, балалайка и водка — почему-то именно эти связанные с Россией ассоциации первыми приходят в голову иностранцам. Но медведь зимой спит, а алкогольных напитков россияне пьют даже меньше, чем жители других, в том числе европейских, стран.
«Рамблер» выяснил, какие страны можно назвать самыми пьющими в мире.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) занимаются составлением рейтингов. Но кроме них, свои подсчеты могут вести и частные статистические агентства, которые вычисляют, сколько алкоголя в стране приходится на душу населения. ВОЗ также учитывает, сколько алкоголя потребляют несовершеннолетние, и учитывают уровень смертности. ОЭСР считает, сколько алкоголя выпивает в среднем один человек в месяц.
Так, согласно рейтингу ВОЗ, Россия оказалась на 16 месте, пропустив вперед многие европейские страны. Кстати, в первую двадцатку самых пьющих стран вошли в основном страны Европы и лишь одна африканская страна — Нигерия.
Из стран бывшего СССР в первой двадцатке оказались Молдавия, Литва и Латвия, причем первые стали лидерами рейтинга.
Среди стран, жители которых потребляют алкоголь меньше других, оказались в основном страны Африки, Ближнего Востока и Азии. В основном это мусульманские страны, где алкоголь строго запрещен религией. Кстати, жители Бангладеш, Кувейте, Ливии, Мавритании и Сомали не пьют вообще, поэтому можно сказать, что эти пять стран делят между собой первое место рейтинга.
Прежде всего нужно решить, а так ли срочно вам действительно нужно возвращаться к привычной жизни. Для организма алкоголь — это яд, а похмелье — не что иное, как последствия отравления.
Если отлежаться дома не получится, то действуйте по следующему алгоритму:
Идеально после всего лечь спать еще раз, но, если дела срочные и отменить их невозможно, рассчитывайте свои силы и по возможности берегите себя.