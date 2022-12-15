Голикова сообщила о снижении смертности в России

Смертность в России за десять месяцев снизилась на 19%. Об этом на форуме «Моя поликлиника» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

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По ее словам, после пандемии COVID-19 в 2022 году Россия «начала постепенно возвращаться к доковидным показателям смертности».

«За десять месяцев прошедшего года общая смертность в России в целом снизилась на 19%», — добавила Голикова.