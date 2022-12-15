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47 минут назад

Голикова сообщила о снижении смертности в России

Елена Прошина

Смертность в России за десять месяцев снизилась на 19%. Об этом на форуме «Моя поликлиника» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Голикова сообщила о снижении смертности в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, после пандемии COVID-19 в 2022 году Россия «начала постепенно возвращаться к доковидным показателям смертности».

«За десять месяцев прошедшего года общая смертность в России в целом снизилась на 19%», — добавила Голикова.

Также она обратила внимание на то, что Москва по данному показателю опередила РФ, поскольку уровень смертности на тот же период в столице снизился на 25,5%.

Общество,Татьяна Голикова,
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