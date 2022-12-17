Ханука 2022: даты, история, как отмечают праздник

Ханука – еврейский праздник, который в народе также могут называть Праздником свечей или иудейским праздником света. Этот день имеет особое, практически священное, значение для еврейского народа. Его празднование посвящено великому чуду, случившемуся в Израиле многие столетия назад, а если быть точнее, в 165 году до н.э. Таким образом праздник был основан аж во II веке до н.э.

История праздника

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После Александра Македонского, правившего Иудеей в течение довольно долгого срока, его стремительно начали сменять самые разные правители. Так продолжалось до тех пор, пока государство не захватили Селевкиды во главе с диктатором Антиохом IV Эпифаном. Новый правитель строго-настрого запрещал местному народу придерживаться традиционных правил, соблюдать прежнюю культуру и обычаи – всеми возможными силами ущемлял права евреев, попутно разоряя их храмы и наполняя их своими идолами.

В ответ на такую вопиющую несправедливость иудейский народ поднял восстание. И хоть они не обладали необходимой мощью, а их сопротивление было малочисленно и плохо подготовленно, восстание удалось удерживать в течение целых трех лет. И, в результате, после активной и целенаправленной скрытой борьбы, им удалось свергнуть и изгнать со своих земель греко-сирийское войско и их еврейских союзников.

Однако к тому моменту множество ценных иудейских религиозных святынь были разрушены и разграблены. Сразу после своей победы, иудейский народ принялся восстанавливать святые места. Первым делом евреи поднялись на Храмову гору с целью реконструкции Иерусалимского Храма. Однако внутри полуразрушенного и оскверненного здания ими был обнаружен всего лишь один кувшин с «чистым» лампадным маслом, чего было катастрофически мало. Такое количества масла могло гореть в самом лучшем случае в течение одного только дня. Однако тогда и произошло то, что по сей день называется «великим чудом» – лампада горела в течение восьми дней. За это время иудеи смогли очистить Храм и изготовить новое масло.

Именно в память об этом потрясающем воображении событии, с тех самых дальних времен евреи зажигают свечи ежегодно в течение восьми дней. Потому и празднование Хануки длится 8 дней. Начинается он 25-го Кислева (на 25-й день третьего месяца еврейского календаря, обычно он выпадает на ноябрь-декабрь) и продолжается в течение 8 суток до 2-го или 3-го тевета (тевет – четвертый месяц евреского календаря). Так, в 2022-м году Ханука стартует после захода солнца 18-го декабря и продлится до 26-го декабря.

Традиции празднования

С первого дня Праздника свечей все верующие евреи зажигают в домах свечи, располагая их в специальных подсвечниках, именуемых ханукиями или ханукальными светильниками. Подсвечник постепенно наполняется восемью свечами – по одной в день. Лишь одна центральная свеча – шамаша – зажигается ежедневно и уже от нее поджигаются другие, поочередно, слева-направо. Ханукию следует располагать на подоконнике, чтобы всем было видно, что вы будто транслируете чудо. Также иудеи верят, что свет от светильника в эти дни рассеивает и отталкивает зло, потому особенно важным считается творить добрые дела, не проходя мимо нуждающихся. В синагогах все дни читается определенная молитва – «Галель».

Праздничные дни являются выходными только для детей, а взрослые продолжают работать и вести обыкновенный образ жизни. Поститься в Хануку запрещается – напротив, хорошей приметой считается накрывать пышные столы и собираться за ними в кругу близких и друзей. Одним из главных блюд на столе должен быть «латкес» – это картофельные оладьи и пончики, пожаренные в большом количестве кипящего масла и посыпанные сверху сахарной пудрой.