«МИКС Россия» выбрал победителей седьмого сезона

«Большинство участников представили очень качественные работы как по медиамиксу, так и по креативной составляющей. Сложно выделить конкретный кейс, поскольку даже вошедшие в шорт-лист работы заслуживают внимания. В целом, на текущий момент индустриальные конкурсы — это возможность сохранять высокую планку в условиях конкуренции и резкого сокращения брендов на рынке. Относительно грядущего 2023 года, один из основных позитивных трендов — это технологическое развитие российских площадок. Изменения коснуться как продуктовых, так и рекламных решений», — отметила эксперт группы категорий Channels of communications Дарья Иванова .

Эксперт группы категорий Best use of tools Никита Ершов считает, что конкуренция на конкурсах только будет возрастать.