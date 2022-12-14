«МИКС Россия» выбрал победителей седьмого сезона

«С точки зрения качества — я бы разделил все работы на две части: работы мастодонтов, которые всегда являлись фестивальным бенчмарком (например Сбер) и новички-малыши, которые только учатся. Мастодонтов в этом году стало меньше, новичков больше. Из-за этого есть ощущение, что общее качество работ снизилось, однако, я уверен, что в 2023 году положение исправится: новички, получившие опыт выйдут на новый уровень, а мастодонты вернутся в двойном объеме. В общем, нас ждет серьезная конкурентная борьба и, очень хочется надеяться, много классных, креативных и эффективных проектов», — отметил он.