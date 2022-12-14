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30 минут назад

«МИКС Россия» объявил победителей конкурса

Lenta.ru

Эксперты «МИКС Россия» выбрали лучшие работы седьмого конкурсного сезона. В этом году на конкурс поступило более 140 заявок.

«МИКС Россия» выбрал победителей седьмого сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МИКС Россия» проходит под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы. По решению жюри конкурса был присужден один Гран-при. Также было 13 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.

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«Большинство участников представили очень качественные работы как по медиамиксу, так и по креативной составляющей. Сложно выделить конкретный кейс, поскольку даже вошедшие в шорт-лист работы заслуживают внимания. В целом, на текущий момент индустриальные конкурсы — это возможность сохранять высокую планку в условиях конкуренции и резкого сокращения брендов на рынке. Относительно грядущего 2023 года, один из основных позитивных трендов — это технологическое развитие российских площадок. Изменения коснуться как продуктовых, так и рекламных решений», — отметила эксперт группы категорий Channels of communications Дарья Иванова.

Член жюри Екатерина Самотесова настраивает участников digital-рынка на то, что 2023 год должен стать еще более продуктивным и качественным.

«Если говорить про кейсы 2021 года — мне очень запомнились работы Авито и Samsung — и масштабностью, и креативом, ну и конечно Сбер с кампанией в метаверсе. В будущем году рынку еще предстоит адаптироваться под новые реалии — как это будет, и на сколько успешно эта адаптация пройдет, увидим в следующем году», — сказала она.

Эксперт группы категорий Best use of tools Никита Ершов считает, что конкуренция на конкурсах только будет возрастать.

«С точки зрения качества — я бы разделил все работы на две части: работы мастодонтов, которые всегда являлись фестивальным бенчмарком (например Сбер) и новички-малыши, которые только учатся. Мастодонтов в этом году стало меньше, новичков больше. Из-за этого есть ощущение, что общее качество работ снизилось, однако, я уверен, что в 2023 году положение исправится: новички, получившие опыт выйдут на новый уровень, а мастодонты вернутся в двойном объеме. В общем, нас ждет серьезная конкурентная борьба и, очень хочется надеяться, много классных, креативных и эффективных проектов», — отметил он.

Генеральным информационным партнером является Rambler&Co.

Общество,Никита Ершов,Дарья Иванова,Рамблер,
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