Wildberries призвали проверить на пропаганду ЛГБТ

Движение «Зов народа» обратилось в Роскомнадзор с просьбой проверить Wildberries на пропаганду ЛГБТ и распространение эротического контента среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным SHOT, поводом для обращения стали новости, что продавцы на Wildberries платят моделям за публикацию откровенных фото в отзывах о нижнем белье.

Читательница SHOT, мать девятиклассника, пожаловалась, что он рассматривает в онлайн-магазине фото полуголых женщин. Она подчеркнула, что фото находятся в свободном доступе и без возрастных ограничений.

При этом в пресс-службе Wildberries Telegram-каналу заявили, что немедленно удаляют эротический контент с сайта, так как это не соответствует правилам площадки. Сообщения на Wildberries не должны содержать откровенный или оскорбительный контент.

В общественном движении «Зов народа» также обратили внимание на фото и решили обратиться в Роскомнадзор.