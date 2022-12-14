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41 минуту назад

SHOT: Wildberries призвали проверить на пропаганду ЛГБТ

Мария Иванова

Движение «Зов народа» обратилось в Роскомнадзор с просьбой проверить Wildberries на пропаганду ЛГБТ и распространение эротического контента среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Wildberries призвали проверить на пропаганду ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным SHOT, поводом для обращения стали новости, что продавцы на Wildberries платят моделям за публикацию откровенных фото в отзывах о нижнем белье.

Читательница SHOT, мать девятиклассника, пожаловалась, что он рассматривает в онлайн-магазине фото полуголых женщин. Она подчеркнула, что фото находятся в свободном доступе и без возрастных ограничений.

При этом в пресс-службе Wildberries Telegram-каналу заявили, что немедленно удаляют эротический контент с сайта, так как это не соответствует правилам площадки. Сообщения на Wildberries не должны содержать откровенный или оскорбительный контент.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

В общественном движении «Зов народа» также обратили внимание на фото и решили обратиться в Роскомнадзор.

«В отзывах можно заметить не только женщин, но и мужчин, размещающих фотографии в нижнем белье, что, в свою очередь, нарушает подписанный президентом закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в том числе указ о сохранении традиционных, духовно-нравственных ценностей», - говорится в их обращении.

Общество,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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