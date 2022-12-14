На Ксению Собчак подали в суд из-за камина в ее доме

Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы в среду, 14 декабря.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которой журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подала иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

По словам предпринимателя, после внесения Собчак предоплаты, все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен. В связи с этим мастера направили иск в суд о взыскании с телеведущей трех миллионов 30 тысяч 671 рубля. В эту сумму входят не только изначальная неоплаченная сумма, но и проценты за просрочку платежа.