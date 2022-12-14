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20 минут назад

Ксения Собчак задолжала три миллиона рублей за установку каминов в своем доме

Вечерняя Москваиещё 3

Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы в среду, 14 декабря.

На Ксению Собчак подали в суд из-за камина в ее доме
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которой журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подала иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

По словам предпринимателя, после внесения Собчак предоплаты, все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен. В связи с этим мастера направили иск в суд о взыскании с телеведущей трех миллионов 30 тысяч 671 рубля. В эту сумму входят не только изначальная неоплаченная сумма, но и проценты за просрочку платежа.

Как выглядит роскошный загородный дом Ксении Собчак площадью 320 метров

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Связанно это с тем, что Чемезов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, в котором подозревают коллег телеведущей.

Общество,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
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