Части россиян захотели запретить продажу сигарет

В России целесообразно ввести запрет на продажу никотиносодержащей продукции для определенной категории граждан, заявил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает «Лента.ру».

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Речь идет о тех, кто родился после 2009 года.

Тем самым парламентарий поддержал инициативу парламента Новой Зеландии (Аотеароа), который, как сообщалось ранее, принял соответствующий закон. Также в стране будет сокращено суммарное количество точек, в которых продается табак. Уменьшат и максимально допустимую концентрацию никотина в табачных изделиях.

Хамзаев положительно оценил данную меру. Он выступил за принятие антитабачного законодательства в России. При этом он отметил, что мгновенного эффекта ждать от него не стоит. Кроме того, депутат подчеркнул, что важной задачей для страны станет предотвращение появления альтернативы табаку.

Парламентарий уверен, что такой метод приведет к тому, что граждане по достижении совершеннолетия не будут зависимы от табака.

«Не будет причин, чтобы он попал к ним в руки», — подчеркнул депутат.