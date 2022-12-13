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31 минуту назад

Экс-аналитик ЦРУ, описывая Зеленского, повторил слова Путина

Елена Прошина

Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно, чтобы построить успешную политическую карьеру. Такое мнение в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передает «РИА Новости».

Экс-аналитик ЦРУ, описывая Зеленского, повторил слова Путина
Фото: ТАССТАСС

Стоит отметить, что его фраза совпадает с высказыванием президента РФ Владимира Путина в адрес Зеленского. Лидер России еще в 2019 году в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с главой Украины, назвал его хорошим актером, однако одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, и в государственных делах мало обладать талантом перевоплощения.

Макговерн в эфире The Jimmy Dore Show также назвал Зеленского «хорошим комиком и отличным актером». Но это не помогло ему справиться со своими задачами в качестве политика, что подтверждает конфликт с Россией. По словам экс-аналитика, во главе Украины стоит американская марионетка, которую оставляют у власти пока он выполняет то, что требуют.

«У Зеленского нет выбора кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — добавил Макговерн.

То же мнение высказал ведущий шоу Джимми Дор. Он заявил, что поддерживает идею о том, что «юморист может стать настоящим игроком на мировой арене». Однако тот факт, что единственный парень, которому это удалось, «погряз в коррупции и втянул страну в кризис» заставляют его стыдиться этой мысли.

Общество,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЦРУ,
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