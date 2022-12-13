Умер бывший глава Госкино Армен Медведев

Кинокритик Армен Медведев, бывший глава Госкино, скончался на 85-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

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Армен Николаевич Медведев родился в Москве 28 мая 1938 года. В 1955 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александра Довженко), в январе 1956 года переведён на киноведческий факультет (мастерская Николая Лебедева), который окончил в 1960 году.

В 1966 году был назначен главным редактором журнала «Советский фильм» Совэкспортфильма. С 1972 года работал заместителем главного редактора, с 1982 года — главным редактором журнала «Искусство кино».

В 1984 году назначен главным редактором Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР. В 1987- 1989 годах был первым заместителем председателя Госкино СССР. В 1992- 1999 годах занимал должность председателя Госкино РФ.

Известный актер Михаил Ульянов рассказал, что «Медведев оказался в нужное время на нужном месте. Ответственность огромная — ведь это кино. Тем более что задача — сохранить национальное лицо кинематографа. Не кроить его по чужим образцам даже в угоду очередным увлечениям, а развивать в соответствии с духом народным».

Медведев также является автором многочисленных статей и ряда книг по вопросам киноискусства, в том числе «Очерки об актерах» (1961), «Кто он?» (1968), «Десятая муза» (совместно с Андреем Чернышевым, 1977), «Ради жизни на земле» (совместно с Ириной Шиловой, 1982), «Территория кино» (2001).