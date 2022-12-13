Умер бывший глава Госкино Армен Медведев

Кинокритик Армен Медведев, бывший глава Госкино, скончался на 85-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.
Армен Николаевич Медведев родился в Москве 28 мая 1938 года. В 1955 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александра Довженко), в январе 1956 года переведён на киноведческий факультет (мастерская Николая Лебедева), который окончил в 1960 году.
В 1966 году был назначен главным редактором журнала «Советский фильм» Совэкспортфильма. С 1972 года работал заместителем главного редактора, с 1982 года — главным редактором журнала «Искусство кино».
В 1984 году назначен главным редактором Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР. В 1987- 1989 годах был первым заместителем председателя Госкино СССР. В 1992- 1999 годах занимал должность председателя Госкино РФ.
Известный актер Михаил Ульянов рассказал, что «Медведев оказался в нужное время на нужном месте. Ответственность огромная — ведь это кино. Тем более что задача — сохранить национальное лицо кинематографа. Не кроить его по чужим образцам даже в угоду очередным увлечениям, а развивать в соответствии с духом народным».
Медведев также является автором многочисленных статей и ряда книг по вопросам киноискусства, в том числе «Очерки об актерах» (1961), «Кто он?» (1968), «Десятая муза» (совместно с Андреем Чернышевым, 1977), «Ради жизни на земле» (совместно с Ириной Шиловой, 1982), «Территория кино» (2001).
За свои заслуги Медведев был награжден орденами «Знак Почета» (1981), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998). Кроме того, он является двукратным обладателем премии «Ника».