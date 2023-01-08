Живая елка прибавляет много баллов к новогоднему настроению, но может быстро осыпаться, при этом ее лень выбрасывать и в итоге у некоторых она задерживается до 8 марта. Как убрать елку быстро и с пользой - читайте в материале «Рамблера».

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Куда можно отдать ель

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Отслужившие свое живые елки можно передать в зоопарки своего города. Найти информацию о сборе деревьев можно в местных сообществах в социальных сетях.

Но более распространённый и простой вариант - сдать дерево в пункт переработки. К примеру, в Москве список таких пунктов публикуют на сайте мэрии.

С 2016 года в Москве проводится акция «Ёлочный круговорот», организованная Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. В этом году со 2 января до 20 февраля в городе работали более 580 пунктов приема новогодних елей на утилизацию. Елки в такие пункты нужно приносить, заранее избавившись от мишуры и украшений.

Из елок делают щепу - полуфабрикат, который используют для производства волокнистых (ДВП, MDF и HDF) и стружечных (ДСП, OSB) древесных плит, целлюлозы, спирта, глюкозы, сорбита, топливных брикетов, строительных и декоративных материалов. Также щепа нужна в сельском хозяйстве - ей посыпают почву для защиты от сорняков и промерзания.

В зоопарке отслужившая свое елка пойдёт на корм животным или станет частью их вольеров.

Как удобнее выкидывать елку

Чтобы елку было удобнее выносить, ее ветви можно связать, а само дерево завернуть в кусок ткани.

Как точно нельзя выбрасывать елку:

Нельзя пытаться втиснуть дерево в мусоропровод.

Нельзя оставлять ель в обычном контейнере для отходов. Елка - крупногабаритный отход, для них предназначены отдельные контейнеры, из которых мусор не высыпают - их забирает специальная машина, а затем возвращает обратно. Если такого контейнера поблизости нет, необходимо срезать ветки ели и выбросить их отдельно от ствола.

Нельзя оставлять елку рядом с контейнером - это может привести к пожару.

Не стоит убирать оставшуюся от елки хвою пылесосом - она может повредить аппарат. Иголки лучше вымести веником или щеткой.

Советы психологов

Убрать елку можно не только с пользой для природы, но и для психологического здоровья. Опрошенные РИА Новости психологи посоветовали выбрасывать дерево в первый рабочий день после новогодних каникул или сразу после Старого Нового года.

Кандидат психологических наук Ольга Махоновская объяснила, что так проще войти в рабочий режим - и взрослым, и возвращающимся в школу детям.

Но если в вашей семье принято убирать елку чуть позже, ничего страшного в этом тоже нет. Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин отмечает, что лучше воздержаться от радикальных изменений и придерживаться традиций, которые вам нравятся с детства.

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