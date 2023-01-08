Живая елка прибавляет много баллов к новогоднему настроению, но может быстро осыпаться, при этом ее лень выбрасывать и в итоге у некоторых она задерживается до 8 марта. Как убрать елку быстро и с пользой - читайте в материале «Рамблера».
Отслужившие свое живые елки можно передать в зоопарки своего города. Найти информацию о сборе деревьев можно в местных сообществах в социальных сетях.
Но более распространённый и простой вариант - сдать дерево в пункт переработки. К примеру, в Москве список таких пунктов публикуют на сайте мэрии.
С 2016 года в Москве проводится акция «Ёлочный круговорот», организованная Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. В этом году со 2 января до 20 февраля в городе работали более 580 пунктов приема новогодних елей на утилизацию. Елки в такие пункты нужно приносить, заранее избавившись от мишуры и украшений.
Из елок делают щепу - полуфабрикат, который используют для производства волокнистых (ДВП, MDF и HDF) и стружечных (ДСП, OSB) древесных плит, целлюлозы, спирта, глюкозы, сорбита, топливных брикетов, строительных и декоративных материалов. Также щепа нужна в сельском хозяйстве - ей посыпают почву для защиты от сорняков и промерзания.
В зоопарке отслужившая свое елка пойдёт на корм животным или станет частью их вольеров.
Чтобы елку было удобнее выносить, ее ветви можно связать, а само дерево завернуть в кусок ткани.
Убрать елку можно не только с пользой для природы, но и для психологического здоровья. Опрошенные РИА Новости психологи посоветовали выбрасывать дерево в первый рабочий день после новогодних каникул или сразу после Старого Нового года.
Кандидат психологических наук Ольга Махоновская объяснила, что так проще войти в рабочий режим - и взрослым, и возвращающимся в школу детям.
Но если в вашей семье принято убирать елку чуть позже, ничего страшного в этом тоже нет. Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин отмечает, что лучше воздержаться от радикальных изменений и придерживаться традиций, которые вам нравятся с детства.
В Германии отжившие свое елки собирают в специальных пунктах, затем измельчают до состояния опилок и производят из них компост, который потом используют на фермах, в парках и садах, а также для производства игрушек и мебели. Опилки и хвоя идут на брекеты для топки печей. Также хвоя достается слонам и ламам в зоопарках. В Варшаве новогодние елки превращают в экологическое биотопливо, а в Австрии их сжигают на заводах для производства электричества.