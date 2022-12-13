Названы самые продаваемые электронные книги 2022 года

Названы самые продаваемые электронные и аудиокниги в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рейтинга сервиса «ЛитРес».

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Произведение Ольги Примаченко «К себе нежно» заняло первое место (более 74 тысяч проданных экземпляров), а второй самой продаваемой книгой стал роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» (продажи произведения в 2022-м выросли на 45 процентов).

Тройку самых продаваемых книг замкнули мемуары пережившей холокост Эдиты Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». В пятерку также вошли произведения Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» и Фредрика Бакмана «Тревожные люди».

Самым популярным автором в 2022-м стал Борис Акунин. По данным сервиса, в тройке лидеров также оказались Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин. Любимыми жанрами в этом году стали фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.