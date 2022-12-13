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30 минут назад

Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 21 декабря

Лера Букина

Росавиация приняла решение продлить ограничения на полеты на юге и в центральной части РФ до 21 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 21 декабря
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об одиннадцати аэропортах страны. Полеты временно ограничили в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничений на выполнение полетов начал действовать 24 февраля – после начала спецоперации РФ на Украине. РЖД увеличили количество поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России с целью обеспечения их транспортной доступности. Сообщалось о формировании Министерством транспорта временного хаба на базе сочинского аэропорта.

В октябре глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил о планах страны выделить свыше 2 млрд рублей на оказание поддержки временно закрытых аэропортов РФ. Он утверждал, что данная мера сохранит коллективы аэропортов, а также возобновит обслуживание рейсов при первой возможности.

Летом стало известно о перечислении Росавиацией 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки авиакомпаниям и аэропортам.

Общество,Михаил Мишустин,РЖД,Росавиация,
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