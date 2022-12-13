В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
21 минуту назад

Пушилин: надо создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе, чтобы донести правду

Газета.Ruиещё 7

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что нужно писать книги и снимать фильмы о событиях в Донбассе, чтобы донести правду до потомков. Соответствующее заявление он сделал, выступая на презентации в Москве книги экс-министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР» о событиях Русской весны, передает РИА Новости.

Пушилин заявил о необходимости создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно», — сказал Пушилин.

По его словам, они будут «своеобразной прививкой» следующим поколениям, у представителей которых должно будет «сложиться понимание, что же происходило».

Политик также обратил внимание, что в век цифровых технологий информации слишком много.

«Но какая это будет информация, насколько она будет достоверной и будет ли время отделить правду от неправды, от пропаганды — здесь уже большой вопрос. Книга, написанная очевидцем, позволит донести и мысли, и эмоции для следующих поколений или же для тех людей, которые не находились в тот момент», — отметил врио главы ДНР.

Общество,Денис Пушилин,Елена Никитина,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители