Пушилин заявил о необходимости создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе

«Но какая это будет информация, насколько она будет достоверной и будет ли время отделить правду от неправды, от пропаганды — здесь уже большой вопрос. Книга, написанная очевидцем, позволит донести и мысли, и эмоции для следующих поколений или же для тех людей, которые не находились в тот момент», — отметил врио главы ДНР.