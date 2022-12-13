Пушилин заявил о необходимости создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что нужно писать книги и снимать фильмы о событиях в Донбассе, чтобы донести правду до потомков. Соответствующее заявление он сделал, выступая на презентации в Москве книги экс-министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР» о событиях Русской весны, передает РИА Новости.
«Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно», — сказал Пушилин.
По его словам, они будут «своеобразной прививкой» следующим поколениям, у представителей которых должно будет «сложиться понимание, что же происходило».
Политик также обратил внимание, что в век цифровых технологий информации слишком много.
«Но какая это будет информация, насколько она будет достоверной и будет ли время отделить правду от неправды, от пропаганды — здесь уже большой вопрос. Книга, написанная очевидцем, позволит донести и мысли, и эмоции для следующих поколений или же для тех людей, которые не находились в тот момент», — отметил врио главы ДНР.