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40 минут назад

Россиянам назвали срок для покупки натуральной елки

Lenta.ruиещё 3

Покупать натуральную елку лучше всего в двадцатых числах декабря. Такой срок назвали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Россиянам назвали срок для покупки натуральной елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, дерево следует выбирать с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что иголки должны быть мягкими, насыщенного зеленого цвета и крепко держаться на ветках. При покупке дерева следует растереть несколько хвоинок в руках — у хорошей ели должен ощущаться характерный запах. Если запаха хвои нет и иголки пожелтевшие — значит, что дерево было срублено давно. Если с елки осыпаются иголки — это также плохой признак.

Купить натуральную елку можно на городском елочном базаре или в лесничестве, а покупать елки с рук незаконно. У продавца должен быть договор с питомником елей о закупке деревьев, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вблизи деревни Гряды Волоколамского городского округа спилили главную новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля. Возраст дерева — 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — десять метров.

Общество,Роспотребнадзор,
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