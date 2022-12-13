Россиянам объяснили, как распознать манипуляцию в соцсетях

Россиянам объяснили, как отличить манипуляцию в сети от искренних постов. Часто пользователи прибегают к так называемому сэдфишингу — они публикуют в социальных сетях грустные истории и жалобы на жизнь для привлечения внимания новой аудитории. Способ распознать манипулятивные посты «Ленте.ру» назвала психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Юлия Кузнецова.

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«Иногда сэдфишинг становится инструментом манипуляции аудиторией. Например, для увеличения известности: печальные публикации привлекают внимание новой аудитории — количество подписчиков увеличивается или наступает новая волна популярности», — пояснила психолог.

По ее словам, в некоторых ситуациях отличить манипулятивный сэдфишинг от крика о помощи почти невозможно.

«В этом случае нужно опираться на собственные ощущения: "Хочу и готов ли я сейчас поддержать человека, выложившего грустную публикацию?". Однако, если для автора прибегать к сэдфишингу становится некоторой нормой, приобретает регулярность, то можно предположить, что сэдфишинг превратился в инструмент манипуляции», — указала специалист.

Кузнецова также добавила, что иногда постинг грустных историй в соцсетях может свидетельствовать о наличии более серьезного состояния, чем простая печаль.

«В отдельных случаях он может сопровождать такие состояния как, например, депрессия или биполярное расстройство», — предупредила психолог.