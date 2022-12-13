В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали способ распознать манипуляцию в соцсетях

Lenta.ruиещё 1

Россиянам объяснили, как отличить манипуляцию в сети от искренних постов. Часто пользователи прибегают к так называемому сэдфишингу — они публикуют в социальных сетях грустные истории и жалобы на жизнь для привлечения внимания новой аудитории. Способ распознать манипулятивные посты «Ленте.ру» назвала психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Юлия Кузнецова.

Россиянам объяснили, как распознать манипуляцию в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иногда сэдфишинг становится инструментом манипуляции аудиторией. Например, для увеличения известности: печальные публикации привлекают внимание новой аудитории — количество подписчиков увеличивается или наступает новая волна популярности», — пояснила психолог.

По ее словам, в некоторых ситуациях отличить манипулятивный сэдфишинг от крика о помощи почти невозможно.

«В этом случае нужно опираться на собственные ощущения: "Хочу и готов ли я сейчас поддержать человека, выложившего грустную публикацию?". Однако, если для автора прибегать к сэдфишингу становится некоторой нормой, приобретает регулярность, то можно предположить, что сэдфишинг превратился в инструмент манипуляции», — указала специалист.

Кузнецова также добавила, что иногда постинг грустных историй в соцсетях может свидетельствовать о наличии более серьезного состояния, чем простая печаль.

«В отдельных случаях он может сопровождать такие состояния как, например, депрессия или биполярное расстройство», — предупредила психолог.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом. По рекомендациям специалистов, в таких случаях следует сохранять все доказательства травли, а также менять настройки конфиденциальности в соцсетях.

Общество,Самоубийство,Юлия Кузнецова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители