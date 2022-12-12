Мурашко заявил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ

Ожидаемая продолжительности жизни в России за 12 месяцев выросла на 1,8 года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет РБК.
Мурашко подчеркнул, что Россия вышла на «устойчивую траекторию снижения смертности». Он уточнил, что страна вернулась к показателям ниже 2019 года. Ожидаемая продолжительность жизни возросла «от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года».
Министр напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 70 лет. По его оценке, к 2030 году он должен достичь 78 лет.
Показатель снижался ранее из-за роста числа инфекционных заболеваний, в частности в период распространения коронавируса, резюмировал Мурашко.
Напомним, что ожидаемая продолжительность жизни — это предполагаемое число лет, которое проживет только родившийся человек, при условии, что вся его жизнь пройдет при уровне смертности текущего года.