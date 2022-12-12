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1 час назад

Мурашко заявил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ

Илья Родин

Ожидаемая продолжительности жизни в России за 12 месяцев выросла на 1,8 года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет РБК.

Мурашко заявил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мурашко подчеркнул, что Россия вышла на «устойчивую траекторию снижения смертности». Он уточнил, что страна вернулась к показателям ниже 2019 года. Ожидаемая продолжительность жизни возросла «от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года».

Министр напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 70 лет. По его оценке, к 2030 году он должен достичь 78 лет.

Показатель снижался ранее из-за роста числа инфекционных заболеваний, в частности в период распространения коронавируса, резюмировал Мурашко.

Напомним, что ожидаемая продолжительность жизни — это предполагаемое число лет, которое проживет только родившийся человек, при условии, что вся его жизнь пройдет при уровне смертности текущего года.

Общество,Михаил Мурашко,
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