Мурашко заявил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ

Ожидаемая продолжительности жизни в России за 12 месяцев выросла на 1,8 года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет РБК.

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Мурашко подчеркнул, что Россия вышла на «устойчивую траекторию снижения смертности». Он уточнил, что страна вернулась к показателям ниже 2019 года. Ожидаемая продолжительность жизни возросла «от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года».

Министр напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 70 лет. По его оценке, к 2030 году он должен достичь 78 лет.

Показатель снижался ранее из-за роста числа инфекционных заболеваний, в частности в период распространения коронавируса, резюмировал Мурашко.