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47 минут назад

Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда

Елена Прошина

Исследователи портала Superjob опубликовали результаты изучения российского рынка труда. По их данным, его структура значительно изменилась: существенную часть вакансий, которые ранее считались исключительно мужскими, стали занимать женщины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики подчеркнули, что за 9 месяцев этого года доля резюме от женщин больше всего увеличилась на вакансии курьеров, комплектовщиков, специалистов по тестированию программного обеспечения, менеджеров по продажам.

Кроме того, представительницы прекрасного пола подают резюме на вакансии охранников, плотников, электриков. Единственная работа, на которую пока не претендуют дамы - это грузчик.

Эксперты полагают, что это обусловлено такими факторами, как сокращение количества рабочих мест и одновременное уменьшение числа тех, кто ищет работу. На этом фоне выросла активность соискательниц-женщин.

Демография и международная повестка «побеждают гендерную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые», резюмировали специалисты.

Напомним, что согласно предшествующим исследованиям портала, отношение работодателей к женщинам стало более лояльным.

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