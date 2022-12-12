Как создавались первые конституции в мире и какими они были

Конституция – это основной закон государства, который регулирует и гарантирует права граждан. Без такого документа сложно представить современную страну (хотя такие есть).
«Рамблер» рассказывает, в каких государствах были приняты первые конституции.
На определенном этапе развития цивилизации появляется необходимость в принятии свода законов, которые будут определять отношения между людьми. Первые своды законов вполне можно назвать первыми конституциями, потому что они регулировали права и обязанности жителей определенной территории.
Так, тексты первых законов были найдены на раскопках древнего города Гирсу в Месопотамии. Свод законов в шумерском государстве Лагаш был принят при царе Уруинимгине в III тысячелетии до нашей эры. Позже появились вавилонский кодекс царя Хаммурапи, законы Солона и Клисфена в Афинах, английская «Великая хартия вольностей» – эти документы можно по праву назвать первыми конституциями.
В Древней Руси первым сводом законов стала «Русская правда», принятая при Ярославе Мудром. Считается, что первый кодекс появился в 1016 году.
Конституция, в полном юридическом смысле этого слова, впервые появилась в США и вступила в силу 4 марта 1789 года. В чем ее прорыв:
Кстати, американская конституция считается самой короткой в мире – в ней 4400 слов, а с момента принятия в нее несли лишь 27 поправок.
В 1791 году конституции появились в Речи Посполитой (Польше) и Франция. Правда вскоре Польша потеряла независимость, а во Франции произошла революция.
Казалось бы, в двадцать первом веке конституция – не роскошь, а привычная реальность. Но некоторые страны спокойно обходятся без конституции, а граждане таких государств совершенно не чувствуют себя ущемленными в правах. В мире существует семь стран, в которых нет действующей конституции:
Тем не менее законы, которые заменяют конституцию есть. Так, в Великобритании это «Великая хартия вольностей», принятая в 1215 году, и «Билль о правах, принятый в 1689 году. В Новой Зеландии и Канаде также действует британское право. В Израиле вместо конституции работают основные законы – о кнессете, правительстве, президенте, свободе человека и свободе деятельности. Правда попытки принять конституцию были неоднократно, но пока успехом они не увенчались. В Сан-Марино основной закон появился в 1600 году, многие историки склоняются к тому, что этот документ можно также считать одним из первых конституционных актов. Кстати, формально в Саудовской Аравии конституция есть, но реально на эту роль был назначен Коран.
Первая конституция в России появилась в 1918 году, документ был принят Всероссийским съездом Советов в связи с образованием РСФСР. Главный постулат этой конституции – вся власть советам. Следующая конституция появилась в 1924 году, когда было образовано новое государство – СССР. Верховная власть, согласно документу, принадлежала съезду Советов, а между съездами функции высшего органа власти выполнял Центральный исполнительный комитет и президиум ЦИК. В конституции 1936 года, которую называют сталинской, был закреплен приоритет союзного законодательства над республиканским. Обновили конституцию при Брежневе – в 1977 году.
Что гарантировали советские конституции:
Новая конституция, принятая в 1993 году после распада Советского Союза, сохранила некоторые положения, но в усеченном виде. Так, остается медицинская помощь, но ушло слово бесплатная, жилья нельзя лишать произвольно, но по суду можно, право на бесплатное высшее образование есть, но гарантий таких нет.
В 2020 году на референдуме были приняты поправки в действующую Конституцию. Они широко обсуждались как нечто беспрецедентное. Действительно в современной России поправки в Конституцию не вносились с момента ее принятия. Но в развитых странах внесение поправок в конституцию не такое уж и редкое дело, в среднем это происходит раз в 15-16 лет.