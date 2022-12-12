Как создавались первые конституции в мире и какими они были

Конституция – это основной закон государства, который регулирует и гарантирует права граждан. Без такого документа сложно представить современную страну (хотя такие есть).

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«Рамблер» рассказывает, в каких государствах были приняты первые конституции.

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Прототипы конституции

На определенном этапе развития цивилизации появляется необходимость в принятии свода законов, которые будут определять отношения между людьми. Первые своды законов вполне можно назвать первыми конституциями, потому что они регулировали права и обязанности жителей определенной территории.

Так, тексты первых законов были найдены на раскопках древнего города Гирсу в Месопотамии. Свод законов в шумерском государстве Лагаш был принят при царе Уруинимгине в III тысячелетии до нашей эры. Позже появились вавилонский кодекс царя Хаммурапи, законы Солона и Клисфена в Афинах, английская «Великая хартия вольностей» – эти документы можно по праву назвать первыми конституциями.

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В Древней Руси первым сводом законов стала «Русская правда», принятая при Ярославе Мудром. Считается, что первый кодекс появился в 1016 году.

Первая конституция

Конституция, в полном юридическом смысле этого слова, впервые появилась в США и вступила в силу 4 марта 1789 года. В чем ее прорыв:

необходимость разделения властей,

защита прав человека и собственности,

право на восстание против тиранов.

Кстати, американская конституция считается самой короткой в мире – в ней 4400 слов, а с момента принятия в нее несли лишь 27 поправок.

В 1791 году конституции появились в Речи Посполитой (Польше) и Франция. Правда вскоре Польша потеряла независимость, а во Франции произошла революция.

В каких странах нет конституции

Казалось бы, в двадцать первом веке конституция – не роскошь, а привычная реальность. Но некоторые страны спокойно обходятся без конституции, а граждане таких государств совершенно не чувствуют себя ущемленными в правах. В мире существует семь стран, в которых нет действующей конституции:

Канада, Швеция, Великобритания, Ливия, Новая Зеландия, Израиль, Сан-Марино.

Тем не менее законы, которые заменяют конституцию есть. Так, в Великобритании это «Великая хартия вольностей», принятая в 1215 году, и «Билль о правах, принятый в 1689 году. В Новой Зеландии и Канаде также действует британское право. В Израиле вместо конституции работают основные законы – о кнессете, правительстве, президенте, свободе человека и свободе деятельности. Правда попытки принять конституцию были неоднократно, но пока успехом они не увенчались. В Сан-Марино основной закон появился в 1600 году, многие историки склоняются к тому, что этот документ можно также считать одним из первых конституционных актов. Кстати, формально в Саудовской Аравии конституция есть, но реально на эту роль был назначен Коран.

Первая конституция в России

Первая конституция в России появилась в 1918 году, документ был принят Всероссийским съездом Советов в связи с образованием РСФСР. Главный постулат этой конституции – вся власть советам. Следующая конституция появилась в 1924 году, когда было образовано новое государство – СССР. Верховная власть, согласно документу, принадлежала съезду Советов, а между съездами функции высшего органа власти выполнял Центральный исполнительный комитет и президиум ЦИК. В конституции 1936 года, которую называют сталинской, был закреплен приоритет союзного законодательства над республиканским. Обновили конституцию при Брежневе – в 1977 году.

Что гарантировали советские конституции:

право на труд,

бесплатную медицинскую помощь,

высшее образование,

бесплатное жилье.

Конституция 1993 года

Новая конституция, принятая в 1993 году после распада Советского Союза, сохранила некоторые положения, но в усеченном виде. Так, остается медицинская помощь, но ушло слово бесплатная, жилья нельзя лишать произвольно, но по суду можно, право на бесплатное высшее образование есть, но гарантий таких нет.

Поправки 2020 года