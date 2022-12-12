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18 минут назад

Свыше половины россиян захотели переехать

Елена Прошина

Исследователи сервиса по поиску работы HeadHunter провели опрос среди пользователей портала. Им удалось выяснить, что 37% респондентов хотели бы переехать в другую страну, пишут «Ведомости».

Свыше половины россиян захотели переехать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, 61% опрошенных россиян желал бы сменить место жительства, 29% не планируют покидать родной город, 10% признались, что уже переехали.

Каждый пятый респондент (20%) хотел бы переехать в другой регион РФ, 4% думают о том, чтобы перебраться в соседний город,

Уточняется, что опрошенные жители регионов предпочитают релокацию в пределах страны (33%), москвичи и петербуржцы при возможности выбора охотнее переехали бы в другую страну (45%).

Респонденты рассказали, что для переезда рассматривают страны ЕС (64%), США или Канаду (43%), страны Азии (40%), государства СНГ (33%), ОАЭ (22%). В этом пункте опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

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Опрос проводился с 19 по 27 ноября среди 2377 среди действующих работников компаний или ищущих работу в России.

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