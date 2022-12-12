Обогнувший пешком Землю российский путешественник нашел работу

По словам 66-летнего Лукьянова, на новой работе в качестве средства передвижения он по-прежнему предпочитает использовать свои ноги, но если расстояние слишком большое может какую-то часть пути проехать еще на метро.

«По сути, заказы разношу, занимаясь спортивной ходьбой. Я бы и просто так ею занимался, а тут мне еще и платят», — отметил он.

Также Лукьянов посещает бассейн и тренажерный зал. К новому путешествию пока не готов, но если кто-нибудь поспорит с ним на деньги о походе до Северного полюса, обещает обязательно подумать.

Лукьянов отправился в двухгодичное пешее путешествие вокруг Земли в 60 лет после спора с одним из членов клуба любителей бега «Динамо». Петербуржец принял вызов, поскольку давно мечтал о таком. Первая попытка оказалась для него неудачной, поскольку пришлось лечь в больницу из-за проблем с грыжей и пройти через операцию. Но уже после 50 дней реабилитации Лукьянов снова двинулся в путь. Из Кемерово он направился в Китай и дальше по всему миру. За время своего путешествия он пережил ограбления, нападения и ночевки на улице, но в результате смог вернуться домой.