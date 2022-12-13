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7 минут назад

Принц Гарри рассказал о причинах конфликта с королевской семьей

Lenta.ruиещё 2

В трейлере второй части документального сериала «Гарри и Меган» принц Гарри заявил, что его лишили охраны еще до отъезда из Великобритании. Видео было опубликовано на канале видеосервиса Netflix в Youtube.

Принц Гарри рассказал о причинах конфликта с королевской семьей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все в мире знали, где мы находимся», — рассказывает в трейлере супруга принца Меган Маркл. «Я сказал: "Нужно уезжать"», — продолжает Гарри. «Интересно, что бы с нами случилось, если бы мы этого не сделали», — говорит он в другом фрагменте.

Видео дня

По оценке издания Daily Mail, из слов Гарри и Меган следует, что их оставили без охраны раньше, чем предполагалось ранее. Это могло стать одной из причин конфликта с королевской семьей. Вопрос финансирования охраны действительно поднимался вскоре после отказа Гарри и Меган от обязанностей старших членов королевской семьи. Утверждалось, что их сыну грозит похищение.

Трейлер второй части сериала намекает, что у травли в британской прессе, на которую жаловались Гарри и Меган, были заказчики.

«Меня не просто бросили на растерзание волкам, меня им скармливали», — говорит Меган. «Они охотно лгали, чтобы защитить моего брата, но не желали говорить правду, чтобы защитить нас», — рассказывает Гарри.

«Они активно набирали людей, чтобы распространять дезинформацию», — утверждает в трейлере Кристофер Баузи, глава компании Bot Sentinel, занимающейся выявлением ботов в соцсетях. В 2021 году она установила, что большая часть негативного контента о Гарри и Меган распространяется в результате организованных вбросов. Ядро сообщества ненавистников состоит всего из 83 аккаунтов Twitter, которые генерируют около 70 процентов теорий заговора и сплетен о Меган Маркл.

Первая часть «Гарри и Меган» вышла на Netflix 8 декабря. В Daily Mail сериал был назван «атакой на наследие королевы». Daily Mirror обвинил Гарри в попытках «разжечь войну в королевском семействе». Более сдержанные критики отмечали, что в первых сериях в качестве «злодеев» были выведены не члены королевской семьи, а британские медиа. Это может измениться во второй части сериала, выходящей 15 декабря.

О съемках сериала было известно еще в 2020 году. По сведениям Daily Mail, за сотрудничество с Netflix Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей). Проектом руководила американская документалистка Лиз Гарбус, в прошлом дважды номинировавшаяся на «Оскар».

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